В ДНР более 10 тысяч человек остались без воды из-за остановки насосной станции

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике более 10 тыс. человек остались без воды из-за остановки насосной станции.
В ДНР более 10 тысяч человек остались без воды из-за остановки насосной станции
  • Gettyimages.ru
  • © Jochen Tack

Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Отмечается, что без воды остались абоненты в Докучаевске и Еленовке. Насосная станция была остановлена для проведения плановых работ.

«Без водоснабжения остались 9260 абонентов Докучаевска и 930 абонентов Еленовки. В связи с интенсивными боевыми действиями в районе проведения плановых работ восстановление водоснабжения запланировано на 13 апреля», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли насосную станцию вблизи Ясиноватой.

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