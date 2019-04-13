В ДНР более 10 тысяч человек остались без воды из-за остановки насосной станции
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
Отмечается, что без воды остались абоненты в Докучаевске и Еленовке. Насосная станция была остановлена для проведения плановых работ.
«Без водоснабжения остались 9260 абонентов Докучаевска и 930 абонентов Еленовки. В связи с интенсивными боевыми действиями в районе проведения плановых работ восстановление водоснабжения запланировано на 13 апреля», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли насосную станцию вблизи Ясиноватой.