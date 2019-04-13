В ДНР заявили о взятии в плен украинского диверсанта
- РИА Новости
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Об этом сообщает ФАН.
«В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили: один убитый и двое раненых», — отметил он.
Уточняется, что в ходе отступления украинские военные оставили на поле боя одного раненого сослуживца, которого и подобрали ополченцы из ДНР. Украинский диверсант был передан в органы госбезопасности республики для проведения дознания.
Ранее в ДНР заявили о срыве провокации ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».