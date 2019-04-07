В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

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Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сорвала провокацию украинских военных в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на оборонное ведомство республики.

«Сегодня в 08:30 две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15—20 человек выдвинулись в направлении пункта пропуска «Октябрь», — указывается в сообщении.

Отмечается, что первая группа должна была спровоцировать военнослужащих ДНР открыть огонь в районе КПП.

Второй группе была поставлена задача «обеспечить потери среди мирного населения», чтобы впоследствии возложить ответственность на военнослужащих Народной милиции.

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли насосную станцию в населённом пункте Васильевка вблизи Ясиноватой.

В январе украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств — членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи от ЕС.

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