Зеленский рассказал о «прекрасном чувстве юмора» Макрона
По его словам, в ходе встречи с Макроном они общались на тему взаимного сотрудничества.
«Но что мне понравилось, что отличает его от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора», — заявил Зеленский.
Он добавил, что Макрон «теперь не одинок».
Также Зеленский назвал встречу с французским президентом конструктивной.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.