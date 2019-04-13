Зеленский рассказал о «прекрасном чувстве юмора» Макрона

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что у французского президента «прекрасное чувство юмора». Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в ходе встречи с Макроном они общались на тему взаимного сотрудничества.

«Но что мне понравилось, что отличает его от многих наших политиков из тех, кого я знаю, не потому, что наши политики хуже, у человека прекрасное чувство юмора», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Макрон «теперь не одинок».

Также Зеленский назвал встречу с французским президентом конструктивной.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил встречу Зеленского с Макроном.