На Украине назвали объём ожидаемой финансовой помощи в 2019 году

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В Министерстве финансов Украины назвали объём финансовых средств, которые страна рассчитывает получить в качестве донорской помощи в 2019 году.
На Украине назвали объём ожидаемой финансовой помощи в 2019 году
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН со ссылкой на ведомство, Украина надеется получить в этом году $616 млн донорской помощи.

Уточняется, что в числе крупнейших доноров — США ($204,44 млн), Еврокомиссия ($213,04 млн) и ООН ($105,2 млн). Также в списке указаны Европейский инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент страна «зажата долгом»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление Гройсмана.

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