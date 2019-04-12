В Госдуме прокомментировали слова Полторака о кораблях в Керченском проливе

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал слова главы Минобороны Украины Степана Полторака о том, когда украинские корабли вновь смогут войти в Керченский пролив.
В Госдуме прокомментировали слова Полторака о кораблях в Керченском проливе
  • РИА Новости

«Под видом мирного судоходства пройдут корабли вспомогательного флота Украины, которые уже непосредственно под мостом поднимут национальные военно-морские флаги, чтобы потом заявить на весь мир: «Керченский пролив — це Украина», — предположил Белик.

Как считает депутат, это ничего не изменит в правилах судоходства под Крымским мостом.

По словам Белика, российская сторона всегда готова открыть пролив для тех, кто спрашивает разрешение согласно международным правилам.

Со своей стороны, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН назвал заявление Полторака провокационным.

«Мы очень надеемся, что будет новый министр обороны», — отметил он.

Ранее в Совфеде оценили заявление Полторака.

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