В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.

Как говорится на сайте ведомства, дипмиссия получила письмо с угрозами в адрес посла и персонала посольства.

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами, в котором сотрудников дипмиссии и членов их семей призвали покинуть Москву в течение месяца», — указывается в заявлении.

В письме указывается, что причиной призыва стало недовольство решением Вильнюсского областного суда по делу 13 января 1991 года.

По данным ведомства, письмо было подписано российскими ветеранами, а также организацией, связанной с ними.

«1 апреля посольство Литвы обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации с официальной просьбой незамедлительно расследовать этот инцидент и обеспечить безопасность сотрудников миссии и членов их семей», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Литва решила отозвать посла из Москвы из-за его «уязвимости».