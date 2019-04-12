В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

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В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
  • РИА Новости

Как говорится на сайте ведомства, дипмиссия получила письмо с угрозами в адрес посла и персонала посольства.

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами, в котором сотрудников дипмиссии и членов их семей призвали покинуть Москву в течение месяца», — указывается в заявлении.

В письме указывается, что причиной призыва стало недовольство решением Вильнюсского областного суда по делу 13 января 1991 года. 

По данным ведомства, письмо было подписано российскими ветеранами, а также организацией, связанной с ними.

«1 апреля посольство Литвы обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации с официальной просьбой незамедлительно расследовать этот инцидент и обеспечить безопасность сотрудников миссии и членов их семей», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Литва решила отозвать посла из Москвы из-за его «уязвимости».

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