Порошенко высказал мнение по поводу выхода Зеленского во второй тур

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко высказал своё мнение по поводу выхода кандидата в президенты Владимира Зеленского во второй тур выборов.
Порошенко высказал мнение по поводу выхода Зеленского во второй тур
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«То, что у нас несистемные политики сегодня получают определённые результаты... примеры (есть. — RT) и в некоторых европейских странах, и они не являются чем-то особенным», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам их переговоров в Берлине.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%). В итоге во второй тур выборов прошли Зеленский и Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить