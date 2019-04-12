Порошенко высказал мнение по поводу выхода Зеленского во второй тур
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«То, что у нас несистемные политики сегодня получают определённые результаты... примеры (есть. — RT) и в некоторых европейских странах, и они не являются чем-то особенным», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам их переговоров в Берлине.
7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%). В итоге во второй тур выборов прошли Зеленский и Порошенко.
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