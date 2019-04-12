Порошенко высказал мнение по поводу выхода Зеленского во второй тур

Украинский лидер Пётр Порошенко высказал своё мнение по поводу выхода кандидата в президенты Владимира Зеленского во второй тур выборов.

Об этом сообщает ТАСС.

«То, что у нас несистемные политики сегодня получают определённые результаты... примеры (есть. — RT) и в некоторых европейских странах, и они не являются чем-то особенным», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции по итогам их переговоров в Берлине.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%). В итоге во второй тур выборов прошли Зеленский и Порошенко.

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