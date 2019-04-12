В Латвии возросла популярность телеканалов на русском после запрета «России-РТР»

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Информационный портал Delfi сообщает, что в Латвии возросла популярность телеканалов на русском после вступления в силу запрета на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР».
В Латвии возросла популярность телеканалов на русском после запрета «России-РТР»
  • Рига / ©pixabay.com

Отмечается, что такие данные приводит агентство LETA со ссылкой на Kantar TNS.

Больше всего популярность возросла у «НТВ Мир». Ранее у данного телеканала и запрещённого «Россия-РТР» аудитория была примерно одинаковая, однако после вступления в силу запрета рейтинг у «НТВ Мир» поднялся — в феврале до 7,2%, а в марте до 7,3%.

Улучшил свои позиции и «Первый Балтийский канал»: его показатели возросли с 7,9% в январе до 8,3% в феврале и 8,1% в марте.

31 января Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение на три месяца запретить ретрансляцию и распространение программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории страны.

В российском посольстве назвали данное решение нарушением свободы слова и признаком нечестной конкуренции.

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