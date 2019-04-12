В Верховной раде заявили о возможности третьего тура выборов

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил, что на Украине может состояться третий тур выборов президента.
В Верховной раде заявили о возможности третьего тура выборов
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я думаю, что пора обсуждать возможность повторного голосования. Это в том случае, если голосования по участкам будут массово признаны недействительным или кто-то снимет кандидатуру, а второй не наберёт 50%. Всё может быть», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент люди не говорят о такой возможности, однако стоит её обсудить заранее.

«Тем более история знает третье голосование, третий тур. Я не буду напоминать фамилию, но возвращаюсь к 2004 году. А мы здесь говорим о повторном, где эти кандидаты уже участвовать не имеют права», — добавил он.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%). В итоге во второй тур выборов прошли Зеленский и Порошенко.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить