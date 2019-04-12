В Верховной раде заявили о возможности третьего тура выборов

Депутат Верховной рады Василий Нимченко заявил, что на Украине может состояться третий тур выборов президента.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Я думаю, что пора обсуждать возможность повторного голосования. Это в том случае, если голосования по участкам будут массово признаны недействительным или кто-то снимет кандидатуру, а второй не наберёт 50%. Всё может быть», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент люди не говорят о такой возможности, однако стоит её обсудить заранее.

«Тем более история знает третье голосование, третий тур. Я не буду напоминать фамилию, но возвращаюсь к 2004 году. А мы здесь говорим о повторном, где эти кандидаты уже участвовать не имеют права», — добавил он.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%). В итоге во второй тур выборов прошли Зеленский и Порошенко.

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