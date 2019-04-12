В кабмине ФРГ заявили, что встреча Меркель и Зеленского не запланирована
- Reuters
«Встреча с кандидатом в президенты Украины Зеленским в настоящее время не запланирована», — приводит РИА Новости слова Зайберта.
По его словам, Берлин «находится в тесном контакте с Францией по вопросу урегулирования ситуации на Украине».
12 апреля соперники по президентской гонке на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко будут на переговорах в Европе.
Сначала их примет президент Франции Эммануэль Макрон — обоих политиков в один день с разницей в три часа, а затем Порошенко поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.