В кабмине ФРГ заявили, что встреча Меркель и Зеленского не запланирована

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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что встреча немецкого канцлера Ангелы Меркель и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в настоящее время не запланирована.
В кабмине ФРГ заявили, что встреча Меркель и Зеленского не запланирована
  • Reuters

«Встреча с кандидатом в президенты Украины Зеленским в настоящее время не запланирована», — приводит РИА Новости слова Зайберта.

По его словам, Берлин «находится в тесном контакте с Францией по вопросу урегулирования ситуации на Украине».

12 апреля соперники по президентской гонке на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко будут на переговорах в Европе.

Сначала их примет президент Франции Эммануэль Макрон — обоих политиков в один день с разницей в три часа, а затем Порошенко поедет в Берлин, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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