Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает неуместным установку рекламных щитов с его изображением. Об этом глава государства написал в своём Twitter.
Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах
  • РИА Новости

«Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?» — говорится в сообщении.

По словам Токаева, билборды должны демонстрировать реальные успехи государства во главе с Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев. — RT)».

Он подчеркнул, что это его указание акимам всех уровней.

Ранее Назарбаев заявил, что в Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения.

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