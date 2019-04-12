Президент Казахстана выступил против его портретов на билбордах
- РИА Новости
«Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость?» — говорится в сообщении.
По словам Токаева, билборды должны демонстрировать реальные успехи государства во главе с Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев. — RT)».
Он подчеркнул, что это его указание акимам всех уровней.
Ранее Назарбаев заявил, что в Казахстане произошли очень серьёзные политические изменения.