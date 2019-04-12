В ЛНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, посёлков городского типа Фрунзе, Калиново и сёл Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.