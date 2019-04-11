Ляшко выписали админпротокол за нарушение на украинских выборах

Кандидату в президенты Украины Олегу Ляшко выписан административный протокол в связи с нарушением тайны голосования. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Административный протокол ему (Ляшко. — RT) уже выписан», — приводит слова Авакова Интерфакс-Украина.

По его словам, подобные протоколы к настоящему времени выписаны более 170 нарушителям.

«Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией», — добавил министр.

Ранее Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах.

В ходе первого тура президентских выборов Ляшко на избирательном участке в присутствии телекамер продемонстрировал свой бюллетень с результатами.