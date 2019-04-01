Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах

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Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.

«Конечно, за то, что Олег Ляшко демонстрировал свой бюллетень, или за то, что губернатор демонстрировал свой бюллетень, наверное, на этом этапе сажать в тюрьму никого не нужно, но солидный штраф бы не помешал, это была бы великолепная превенция», — сказал министр в эфире телеканала ICTV.

Ранее Комитет избирателей Украины зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах Олега Ляшко.

На избирательном участке украинский политик продемонстрировал в присутствии телекамер свой бюллетень с результатами. 

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