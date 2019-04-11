В Совфеде оценили планы включения в учебники на Украине темы о курсе в ЕС и НАТО

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT планы Министерства образования и науки Украины внести в школьную программу по истории для 11-х классов тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО.
В Совфеде оценили планы включения в учебники на Украине темы о курсе в ЕС и НАТО
  • Reuters

«Сколько бы на Украине ни говорили о Евросоюзе и НАТО, к этим организациям на самом деле они не приблизятся. Пишущие данные учебники люди, конечно, хотят этого. Но вступления в организации не произойдёт потому, что большинство граждан Украины ни в ЕС, ни в НАТО попадать не желают. У них открываются глаза, украинцы начинают понимать, что проблемы, которые испытывает их страна, связаны с тем, что действующий президент тянет Украину в неприродные и неестественные организации», — сказал он.

Цеков отметил, что новые учебники не принесут руководству страны желаемого результата, потому что для граждан Украины «курс в Евросоюз и НАТО является совершенно ненужным».

Ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что намерены внести в школьную программу по истории для 11-х классов тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить