В Совфеде оценили планы включения в учебники на Украине темы о курсе в ЕС и НАТО

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT планы Министерства образования и науки Украины внести в школьную программу по истории для 11-х классов тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО.

«Сколько бы на Украине ни говорили о Евросоюзе и НАТО, к этим организациям на самом деле они не приблизятся. Пишущие данные учебники люди, конечно, хотят этого. Но вступления в организации не произойдёт потому, что большинство граждан Украины ни в ЕС, ни в НАТО попадать не желают. У них открываются глаза, украинцы начинают понимать, что проблемы, которые испытывает их страна, связаны с тем, что действующий президент тянет Украину в неприродные и неестественные организации», — сказал он.

Цеков отметил, что новые учебники не принесут руководству страны желаемого результата, потому что для граждан Украины «курс в Евросоюз и НАТО является совершенно ненужным».

Ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что намерены внести в школьную программу по истории для 11-х классов тему о закреплении в Конституции страны курса в Евросоюз и НАТО.