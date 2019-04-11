Разбившего памятную доску пособнику нацистов могут оштрафовать в Литве на €30 тысяч

Литовская прокуратура просит оштрафовать юриста Станиславаса Томаса на €30 тыс. за то, что он разбил памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке в столице страны.

Об этом сообщает 15min.

Отмечается, что у него также намерены конфисковать предмет, которым он совершил преступление.

Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой об ускоренном расследовании дела Томаса.

Уточняется, что ранее Томас разбил в Вильнюсе молотком доску с изображением Норейки, которая висела на библиотеке Академии наук.

В октябре 2018 года в Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас.