Разбившего памятную доску пособнику нацистов могут оштрафовать в Литве на €30 тысяч
- Reuters
Об этом сообщает 15min.
Отмечается, что у него также намерены конфисковать предмет, которым он совершил преступление.
Вильнюсская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой об ускоренном расследовании дела Томаса.
Уточняется, что ранее Томас разбил в Вильнюсе молотком доску с изображением Норейки, которая висела на библиотеке Академии наук.
В октябре 2018 года в Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, который был установлен рядом с деревней Мирославас.