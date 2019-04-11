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МВД Украины зафиксировало подкуп избирателей одним из кандидатов

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Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что до 21 апреля будет оглашено подозрение в подкупе избирателей представителям штаба одного из кандидатов в президенты.
МВД Украины зафиксировало подкуп избирателей одним из кандидатов
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Аваков отметил, что перед вторым туром выборов украинского президента полиция продолжает фиксировать подкуп избирателей.

«Продолжаем фиксировать раздачу денег, «сетки». Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области», — заявил он.

По словам Авакова, следственные действия продолжаются в Киевской области. Он отметил, что ко второму туру президентских выборов, который пройдёт 21 апреля, «дело дойдёт до объявления подозрения».

«Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях», — добавил министр.

Ранее Аваков предложил наказать кандидата в президенты Олега Ляшко «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.

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