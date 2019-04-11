В Совфеде оценили заявления Порошенко о Крыме и Донбассе
- Reuters
По его словам, это чистейшей воды популизм.
«Он не смог решить проблему Донбасса за пять лет президентства. Проблему Крыма он в принципе не мог решить, и никто её никогда не решит из президентов Украины в контексте возвращения Крыма в состав Украины. Крым в составе России навечно, и реальные политики должны это понимать и иметь смелость озвучивать», — подчеркнул сенатор.
17 марта политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Порошенко о том, что украинские власти после выборов предпримут «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.