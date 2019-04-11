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В Совфеде оценили заявления Порошенко о Крыме и Донбассе

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Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА Новости Крым оценил заявления украинского президента Петра Порошенко о Крыме и Донбассе.
В Совфеде оценили заявления Порошенко о Крыме и Донбассе
  • Reuters

По его словам, это чистейшей воды популизм.

«Он не смог решить проблему Донбасса за пять лет президентства. Проблему Крыма он в принципе не мог решить, и никто её никогда не решит из президентов Украины в контексте возвращения Крыма в состав Украины. Крым в составе России навечно, и реальные политики должны это понимать и иметь смелость озвучивать», — подчеркнул сенатор.

17 марта политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Порошенко о том, что украинские власти после выборов предпримут «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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