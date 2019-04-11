Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике. По его словам, в стране сложилась уникальная избирательная кампания.

«Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизоров и смартфонов», — цитирует украинского лидера «Лига».

Он отметил, что это напоминает ему фильм «Эквилибриум», где «в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах и все эмоции и любой порыв к действию... подавляются».

В действительности же, рассказал Порошенко, никакого лидера не существует, а есть «только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами».

Ранее Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром.

Второй тур выборов пройдёт на Украине 21 апреля.