АССАНЖ АРЕСТОВАН В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ США ОБ ЭКСТРАДИЦИИ — СКОТЛЕНД-ЯРД

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике. По его словам, в стране сложилась уникальная избирательная кампания.
Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом
  • Reuters

«Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизоров и смартфонов», — цитирует украинского лидера «Лига».

Он отметил, что это напоминает ему фильм «Эквилибриум», где «в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах и все эмоции и любой порыв к действию... подавляются».

В действительности же, рассказал Порошенко, никакого лидера не существует, а есть «только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами».

Ранее Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром.

Второй тур выборов пройдёт на Украине 21 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить