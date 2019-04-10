В Госдуме прокомментировали расширение торговых санкций Украины против России

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

«Об «эффективности» украинских санкций в отношении с Россией ярко свидетельствует товарооборот между странами, который в прошлом году увеличился более чем на 16%. При этом экспорт товаров на Украину из России вырос ещё больше — почти на 20%», — заявил он.

Как считает Козенко, Россия не только экономически не пострадает от таких санкций, но и практически их не заметит, так как во внешней торговле у неё много деловых партнёров.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT расширение торговых санкций Украины против России.