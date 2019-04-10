Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже
«Мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной», — приводят его слова «Украинские новости».
Как отметил Медведев, президент Украины считает, что для его соперника «было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики».
«Поэтому мне известно, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно проведёт встречу с Макроном. В этот же день в Париже должен быть и Пётр Порошенко, и тоже будет встречаться с Макроном», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили о планах Порошенко и Зеленского встретиться с Макроном.
На 12 апреля у Порошенко запланирован визит в Берлин.