СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен до второго тура выборов на Украине встретиться с кандидатами на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Reuters

Конкретные даты и место встречи не уточняются. Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля. Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта, второй запланирован на 21 апреля.