СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен до второго тура выборов на Украине встретиться с кандидатами на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским
  • Reuters

Конкретные даты и место встречи не уточняются.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.

Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта, второй запланирован на 21 апреля.

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