СМИ узнали о планах Макрона встретиться с Порошенко и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен до второго тура выборов на Украине встретиться с кандидатами на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
- Reuters
Конкретные даты и место встречи не уточняются.
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Первый тур выборов на Украине прошёл 31 марта, второй запланирован на 21 апреля.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен