Владелец «Механика Погодина» заявил о росте ущерба от простоя танкера в Херсоне

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Компания «Волжское пароходство» сообщила, что сумма ущерба от простоя танкера «Механик Погодин» в порту Херсона увеличилась до $2,3 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Владелец «Механика Погодина» заявил о росте ущерба от простоя танкера в Херсоне
  • © ООО «В.Ф.Танкер»

«На данный момент ущерб судовладельца составляет около $2,3 млн, включая упущенную выгоду от простоя судна», — заявили в пресс-службе.

В январе в «Волжском пароходстве» оценивали ущерб от простоя танкера в украинском порту в более чем $1 млн.

Российский танкер «Механик Погодин» заблокирован Украиной в морском порту Херсона с августа 2018 года под предлогом того, что судно принадлежит включённой в санкционный список компании.

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