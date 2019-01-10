Владелец «Механика Погодина» оценил ущерб от простоя задержанного Украиной танкера

Убытки от вынужденного простоя танкера «Механик Погодин» в порту Херсона оцениваются компанией «Волжское пароходство» в более чем $1 млн. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу владельца судна.

«(Ущерб составляет. — RT) более $1 млн, включая упущенную выгоду от простоя судна», — заявили в пресс-службе «Волжского пароходства».

С 10 августа российский танкер «Механик Погодин» заблокирован Украиной в морском порту Херсона под предлогом того, что судно принадлежит компании, внесённой в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Однако, как позже разъяснили в «В.Ф. Танкер» (с середины декабря 2018 года входит в состав «Волжского пароходства»), с момента спуска на воду судно находится в их собственности, а компания не значится в санкционном списке Украины.

В сентябре сообщалось, что все члены экипажа танкера вернулись на родину.