Медведчук: новый президент Украины должен сразу распустить нынешнее правительство
- РИА Новости
Об этом он сказал телеканалу «112 Украина».
«Для вновь избранного президента... на мой взгляд, будет очень важно, каким будет кабмин, и ждать отставки кабмина, которая предусмотрена Конституцией лишь до выборов парламента в октябре 2019 года, после чего кабмин должен сложить свои полномочия, — это очень долго, это будет нерационально и необоснованно для любого президента, то есть того человека, который им станет», — сказал он.
По его мнению, новому президенту нельзя занимать выжидательную позицию по данному вопросу.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.