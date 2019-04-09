Медведчук: новый президент Украины должен сразу распустить нынешнее правительство

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что человек, который займёт пост президента Украины по итогам второго тура выборов, должен будет сразу же распустить действующее правительство.

Об этом он сказал телеканалу «112 Украина».

«Для вновь избранного президента... на мой взгляд, будет очень важно, каким будет кабмин, и ждать отставки кабмина, которая предусмотрена Конституцией лишь до выборов парламента в октябре 2019 года, после чего кабмин должен сложить свои полномочия, — это очень долго, это будет нерационально и необоснованно для любого президента, то есть того человека, который им станет», — сказал он.

По его мнению, новому президенту нельзя занимать выжидательную позицию по данному вопросу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.