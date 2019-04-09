Медведчук: новый президент Украины должен сразу распустить нынешнее правительство

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Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что человек, который займёт пост президента Украины по итогам второго тура выборов, должен будет сразу же распустить действующее правительство.
Медведчук: новый президент Украины должен сразу распустить нынешнее правительство
  • РИА Новости

Об этом он сказал телеканалу «112 Украина».

«Для вновь избранного президента... на мой взгляд, будет очень важно, каким будет кабмин, и ждать отставки кабмина, которая предусмотрена Конституцией лишь до выборов парламента в октябре 2019 года, после чего кабмин должен сложить свои полномочия, — это очень долго, это будет нерационально и необоснованно для любого президента, то есть того человека, который им станет», — сказал он.

По его мнению, новому президенту нельзя занимать выжидательную позицию по данному вопросу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

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