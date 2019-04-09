В Раде обжалуют решение суда о незаконности переименования УПЦ МП
- Reuters
«Решение окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, то и в кассационной», — цитирует его УНН.
Парубий подчеркнул, что закон действует, поэтому приходы Московского патриархата должны называться Русской православной церковью на Украине.
По его словам, «реванш» РПЦ в стране не пройдёт, а переход приходов УПЦ МП к ПЦУ активно продолжается.
Ранее киевский суд признал противоправными действия Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви.