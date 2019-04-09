В Раде обжалуют решение суда о незаконности переименования УПЦ МП

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Решение окружного административного суда Киева о признании противоправными действий Верховной рады при переименовании УПЦ МП будет обжаловано. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
В Раде обжалуют решение суда о незаконности переименования УПЦ МП
  • Reuters

«Решение окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, то и в кассационной», — цитирует его УНН.

Парубий подчеркнул, что закон действует, поэтому приходы Московского патриархата должны называться Русской православной церковью на Украине.

По его словам, «реванш» РПЦ в стране не пройдёт, а переход приходов УПЦ МП к ПЦУ активно продолжается.

Ранее киевский суд признал противоправными действия Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви.

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