В Раде обжалуют решение суда о незаконности переименования УПЦ МП

Решение окружного административного суда Киева о признании противоправными действий Верховной рады при переименовании УПЦ МП будет обжаловано. Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

«Решение окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной по закону в апелляционной инстанции, а если будет нужно, то и в кассационной», — цитирует его УНН.

Парубий подчеркнул, что закон действует, поэтому приходы Московского патриархата должны называться Русской православной церковью на Украине.

По его словам, «реванш» РПЦ в стране не пройдёт, а переход приходов УПЦ МП к ПЦУ активно продолжается.

Ранее киевский суд признал противоправными действия Парубия при принятии закона о переименовании канонической Украинской православной церкви.