В штабе Порошенко объяснили желание провести дебаты с Зеленским 14 апреля

В штабе украинского лидера Петра Порошенко заявили, что предвыборные дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским лучше провести 14 апреля, так как 19-го числа будет слишком поздно.

«Дебаты проводятся для того, чтобы люди могли их послушать, проанализировать, в том числе и средства массовой информации (могли их. — RT) осветить, провести дополнительную дискуссию, а она уже будет невозможна фактически после дебатов», — приводит слова спикера предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева издание «Главред».

Ранее глава парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что украинский лидер ждёт Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.