Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».

«Это очень сильный месседж и очень сильное сообщение, которое мотивирует власть меняться, и для меня, возможно, это был самый болезненный, но самый ценный урок, который я вынес из первого тура выборов», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, люди недовольны тем, что «реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде».

Порошенко отметил, что претензии к власти «абсолютно объективны». По его словам, теперь задача состоит в том, чтобы «возобновить доверие».

Ранее украинский лидер заявил, что сделал выводы после первого тура выборов.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Во второй тур вышли Порошенко и Владимир Зеленский.



