Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком
«Это очень сильный месседж и очень сильное сообщение, которое мотивирует власть меняться, и для меня, возможно, это был самый болезненный, но самый ценный урок, который я вынес из первого тура выборов», — сказал он в эфире телеканала ICTV.
По его мнению, люди недовольны тем, что «реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде».
Порошенко отметил, что претензии к власти «абсолютно объективны». По его словам, теперь задача состоит в том, чтобы «возобновить доверие».
Ранее украинский лидер заявил, что сделал выводы после первого тура выборов.
Выборы президента Украины прошли 31 марта. Во второй тур вышли Порошенко и Владимир Зеленский.