Порошенко назвал итоги первого тура выборов болезненным уроком

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».

«Это очень сильный месседж и очень сильное сообщение, которое мотивирует власть меняться, и для меня, возможно, это был самый болезненный, но самый ценный урок, который я вынес из первого тура выборов», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

По его мнению, люди недовольны тем, что «реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде».

Порошенко отметил, что претензии к власти «абсолютно объективны». По его словам, теперь задача состоит в том, чтобы «возобновить доверие».

Ранее украинский лидер заявил, что сделал выводы после первого тура выборов.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Во второй тур вышли Порошенко и Владимир Зеленский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить