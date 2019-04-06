Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
- Reuters
«Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!» — сказал Порошенко.
Он отметил, что Украина является «свободной страной свободных людей» и должна такой оставаться.
По его словам, для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий.
Украинский лидер подчеркнул, что страна может «очень быстро продвинуться к свободной Европе, но ещё быстрее откатиться под имперскую Россию». Он считает, что во втором туре граждане будут делать выбор между Европой и Россией.
Ранее штаб Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.