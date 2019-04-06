Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов главы государства. Видеообращение опубликовано на странице его штаба в Facebook.

«Многие высказываются против меня в соцсетях и на телевидении и у урн для голосования. Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!» — сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина является «свободной страной свободных людей» и должна такой оставаться.

По его словам, для этого нужен сильный президент и верховный главнокомандующий.

Украинский лидер подчеркнул, что страна может «очень быстро продвинуться к свободной Европе, но ещё быстрее откатиться под имперскую Россию». Он считает, что во втором туре граждане будут делать выбор между Европой и Россией.

Ранее штаб Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.