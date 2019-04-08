The Daily Beast узнало о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведёт расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на три источника.

По данным издания, «следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег».

Отмечается, что «расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно».

При этом сообщается, что Коломойскому не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.

«Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединённых Штатах», — заявил адвокат Майк Салливан из юридической компании Ashcroft Law Firm, представляющей интересы Коломойского.

Ранее Коломойского внесли в базу данных сайта украинского ресурса «Миротворец».

Причиной такого решения указывалось «нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения гражданства других стран».