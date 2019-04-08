В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на народную милицию ЛНР.
Отмечается, что обстрелы велись по районам населённых пунктов Золотое-5, Фрунзе, Калиново, Пришиб и Желобок.
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Ранее президент Украины Пётр Порошенко попросил Евросоюз увеличить размер помощи Киеву с целью поддержки Донбасса и украинского Приазовья.
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