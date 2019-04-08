В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что вооружённые силы Украины в течение суток девять раз открывали огонь по территории ЛНР.

Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на народную милицию ЛНР. Отмечается, что обстрелы велись по районам населённых пунктов Золотое-5, Фрунзе, Калиново, Пришиб и Желобок. По данным оборонного ведомства, украинские силовики использовали миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. Ранее президент Украины Пётр Порошенко попросил Евросоюз увеличить размер помощи Киеву с целью поддержки Донбасса и украинского Приазовья. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского президента.