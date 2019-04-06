В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о пяти случаях обстрела территории ЛНР со стороны украинских военных за минувшие сутки.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Фрунзе и Донецкий, сёл Желобок и Лозовое», — указывается в сообщении.

Уточняется, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и автоматических станковых гранатомётов .

Ранее сообщалось, что около 200 домов осталось без электроснабжения в ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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