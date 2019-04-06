В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Фрунзе и Донецкий, сёл Желобок и Лозовое», — указывается в сообщении.
Уточняется, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов и автоматических станковых гранатомётов .
Ранее сообщалось, что около 200 домов осталось без электроснабжения в ЛНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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