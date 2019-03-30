Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

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Около 200 домов остались без электроснабжения в самопровозглашённой Луганской народной республике из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ
  • Reuters
  • © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Уточняется, что без электричества остались дома в населённом пункте Золотое-5, так как были повреждены линии электропередач.

«В результате обстрела повреждена высоковольтная линия 6 киловатт, без электроснабжения 189 абонентов», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в населённом пункте также был повреждён наземный газопровод.

В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокации у КПП «Станица Луганская».

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