Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ
- Reuters
- © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций ЛНР.
Уточняется, что без электричества остались дома в населённом пункте Золотое-5, так как были повреждены линии электропередач.
«В результате обстрела повреждена высоковольтная линия 6 киловатт, без электроснабжения 189 абонентов», — указали в ведомстве.
Отмечается, что в населённом пункте также был повреждён наземный газопровод.
В ЛНР заявили о подготовке ВСУ провокации у КПП «Станица Луганская».