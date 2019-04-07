Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины
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«Подозрение в том, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек с наркотической зависимостью, несёт большую опасность. В снятии этих вопросов заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, который сделает сознательный выбор», — написал Порошенко в Twitter.
Он добавил, что наркотическая зависимость — это прямая угроза национальной безопасности Украины.
Ранее Порошенко заявил, что намерен пройти тесты в WADA.