Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины

Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость. Он также поддержал призыв боксёра Владимира Кличко пройти тест в WADA.

«Подозрение в том, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек с наркотической зависимостью, несёт большую опасность. В снятии этих вопросов заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, который сделает сознательный выбор», — написал Порошенко в Twitter.

Он добавил, что наркотическая зависимость — это прямая угроза национальной безопасности Украины.

Ранее Порошенко заявил, что намерен пройти тесты в WADA.