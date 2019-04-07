Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины

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Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость. Он также поддержал призыв боксёра Владимира Кличко пройти тест в WADA.
Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Подозрение в том, что президентом и верховным главнокомандующим может стать человек с наркотической зависимостью, несёт большую опасность. В снятии этих вопросов заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, который сделает сознательный выбор», — написал Порошенко в Twitter.

Он добавил, что наркотическая зависимость — это прямая угроза национальной безопасности Украины.

Ранее Порошенко заявил, что намерен пройти тесты в WADA.

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