Эксперт прокомментировал слова Порошенко о дате дебатов с Зеленским

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он ожидает 14 апреля кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах перед вторым туром выборов.

«14 апреля — две недели после первого тура. Эйфория немного уляжется, можно будет уже пытаться оказать давление на электорат Зеленсокого, выбросить к этому времени какой-то компромат. В любом случае, раз Порошенко принял вызов, он был вынужден назначить какую-то дату», — сказал он.

По словам эксперта, именно 14 апреля должен был состояться второй тур президентских выборов.

«По закону он может быть отодвинут дальше — так и получилось. Думаю, в реальности привязки к числу тут нет, просто Порошенко выбрал наиболее для него удобное», — считает Безпалько.

Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов.