В ЛНР заявили о десяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.
«За 6 апреля 2019 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 10 обстрелов», — указано в сообщении.
Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Пришиб, Нижнее Лозовое, Хорошее.
Киевские силовики использовали артиллерийские орудия, танк, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — заявили в ЛНР.
Ранее координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР.