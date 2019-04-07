В ЛНР заявили о десяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики вооружённых сил Украины в течение суток десять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

«За 6 апреля 2019 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 10 обстрелов», — указано в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Пришиб, Нижнее Лозовое, Хорошее.

Киевские силовики использовали артиллерийские орудия, танк, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — заявили в ЛНР.

Ранее координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР.