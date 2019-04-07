В ЛНР заявили о десяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики вооружённых сил Украины в течение суток десять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

«За 6 апреля 2019 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 10 обстрелов», — указано в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы населённных пунктов Калиново, Донецкий, Фрунзе, Пришиб, Нижнее Лозовое, Хорошее.

Киевские силовики использовали артиллерийские орудия, танк, миномёты, вооружение БМП, гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — заявили в ЛНР.

Ранее координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить