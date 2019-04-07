Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.

Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передаёт РИА Новости.

«На этой встрече мы обсудили основные моменты, которые миссия ООН по правам человека отметила в своём последнем квартальном отчете, и некоторые вопросы, которые касаются гуманитарной составляющей», — заявила Кобцева.

Он добавила, что на встрече присутствовал глава МИД ДНР Владислав Дейнего.

Ранее сообщалось, что следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 10 апреля.