Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передаёт РИА Новости.
«На этой встрече мы обсудили основные моменты, которые миссия ООН по правам человека отметила в своём последнем квартальном отчете, и некоторые вопросы, которые касаются гуманитарной составляющей», — заявила Кобцева.
Он добавила, что на встрече присутствовал глава МИД ДНР Владислав Дейнего.
Ранее сообщалось, что следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 10 апреля.