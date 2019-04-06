В Госдуме прокомментировали слова Климкина о счёте для России «за столетия оккупации»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».

«Министр Климкин забыл, кому Украина обязана своими сегодняшними границами, откуда взялись Херсонская и Николаевская области, Донбасс, Западная Украина, Одесская область. Это всё завоёванные и подаренные Россией территории. Климкин забыл, как русские цари финансировали строительство портов и заводов на территории современной Украины», — сказал он.

По словам депутата, Россия никогда не пыталась выставить Украине счёт за свою помощь и поддержку.

«Украинский министр старается не упоминать, что во время Второй мировой войны такие патриоты, как он, присягали Гитлеру, а Россия, не жалея себя, делала всё, чтобы освободить украинскую территорию от немцев. Мы никогда не монетизировали этот вопрос, потому что, наверное, во всём мире не найдётся столько денег, чтобы за это заплатить. Так что из господина Климкина никудышный бухгалтер», — заключил Бальбек.

Ранее Климкин вновь заявил о том, что Киев может выставить Москве счёт «за столетия оккупации».

По его словам, при таком варианте развития событий украинская сторона «насчитает столько, что никакой России не останется».