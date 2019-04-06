Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении

Проведённые генеральной прокуратурой Армении проверки в национальной галерее выявили отсутствие 626 экспонатов общей стоимостью около $240 тыс.

Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуру республики.

Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Как отмечается, на основании решения правительства Армении ГНКО «Выставочный центр» был реорганизован путём присоединения к ГНКО «Национальная картинная галерея», при этом Министру культуры было поручено обеспечить работу по сдаче-приемке инвентаря, а также проведению инвентаризации, оценки и утверждению актов передачи.

По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей – картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна «Здание армянской филармонии».

27 января сообщалось о пропаже полотна Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Позднее подозреваемый в хищении картины был задержан.

Художник Никас Сафронов в беседе с Nation News прокомментировал кражу картины Куинджи.