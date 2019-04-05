Зеленский намерен представить свою команду до проведения дебатов

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский собирается представить свою команду, с которой будет работать в случае победы на выборах, до дебатов, которые должны состояться 19 апреля.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление представителя предвыборного штаба Зеленского Дмитрия Разумкова.

«Команду, Зеленский сказал, представит к концу второго тура, до выборов он представит людей на ключевые должности», — сказал он, отметив, что это произойдёт до 19 апреля.

Разумков также добавил, что это также связано с тем, что после дебатов наступает «день тишины».

Ранее руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал примерную стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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