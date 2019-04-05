Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики
- Reuters
Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
Отмечается, что это необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства, обеспечения устойчивого функционирования и дальнейшего развития ядерной энергетики, интеграции объединённой энергетической системы Украины в европейскую энергосистему».
В конце января Украина и Норвегия подписали совместное заявление по сотрудничеству в области ядерной безопасности, экологически чистой энергетики и энергоэффективности.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал данное решение.