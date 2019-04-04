Порошенко приедет 5 апреля на «Олимпийский»

Администрация президента Украины анонсировала визит главы государства Петра Порошенко на стадион «Олимпийский» в Киеве в пятницу, 5 апреля.

«В пятницу, 5 апреля, в 9:00 президент Украины Пётр Порошенко посетит НСК «Олимпийский», — говорится в сообщении на сайте президента.

В ночь на 4 апреля Порошенко в своём Twitter в ответ на предложение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского написал, что готов провести с ним дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром президентских выборов на Украине.

Зеленский предложил лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко стать арбитром во время дебатов с Порошенко.