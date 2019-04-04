МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
- РИА Новости
«Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины, и это исторический факт. И мне кажется, что ответственность за это решение должны, конечно, нести в Киеве и понимать всю серьёзность последствий», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что ранее были неоднократно слышны «критические оценки в адрес России» о её «вмешательстве», в том числе в электоральный процесс.
«Простите, а кто-нибудь задумался в Киеве о том, что серьёзнейшее решение о будущем страны люди, которые находятся в Донбассе, принять не могут, и о том, насколько эти люди смогут ответить на вопрос относительно легитимности того, что сейчас проходит на Украине?» — добавила дипломат.
Захарова отметила, что эта тема выпала из повестки дня при освещении ситуации на Украине.