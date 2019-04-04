МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины

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Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
  • РИА Новости

«Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины, и это исторический факт. И мне кажется, что ответственность за это решение должны, конечно, нести в Киеве и понимать всю серьёзность последствий», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что ранее были неоднократно слышны «критические оценки в адрес России» о её «вмешательстве», в том числе в электоральный процесс.

«Простите, а кто-нибудь задумался в Киеве о том, что серьёзнейшее решение о будущем страны люди, которые находятся в Донбассе, принять не могут, и о том, насколько эти люди смогут ответить на вопрос относительно легитимности того, что сейчас проходит на Украине?» — добавила дипломат.  

Захарова отметила, что эта тема выпала из повестки дня при освещении ситуации на Украине.

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