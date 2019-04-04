В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций
  • Reuters

«Само заявление очень реалистичное, правильное. Но ключ от отмены санкции лежит не в Москве, а в Евросоюзе, в Вашингтоне. Мы знаем, что наш президент не раз говорил о том, что мы готовы отменить санкции, как только будут отменены санкции против нас. Если президент Эстонии сможет повлиять на мнение партнёров по ЕС, мы будем это приветствовать», — пояснил сенатор.

При этом, по словам Джабарова, пока Европейский союз не готов к отмене антироссийских санкций.

«Недавно совсем продлили санкции... но жизнь показывает, что это большая ошибка, потому что санкции не достигают тех целей, которые ставились», — заключил Джабаров.

Ранее бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

С таким заявлением политик выступил после того, как узнал, что в России уничтожили 72 тонны эстонской кильки, которая была изъята на таможне в Ивангороде. 

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