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Одну из центральных улиц Киева назвали в честь Маккейна

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Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц — Ивана Кудри — в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Одну из центральных улиц Киева назвали в честь Маккейна
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба, за данное решение проголосовали более 70 депутатов.

Секретарь совета Владимир Прокопив отметил, что политик активно отстаивал интересы Украины и поддерживал её стремление жить в демократическом государстве.

«Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением увековечить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», — сказал он.

По словам депутата, инициативу поддержала семья Маккейна — его супруга прислала официальное письмо. 

В августе 2018 года появилась петиция с призывом присвоить одной из киевских улиц имя Маккейна.

Позднее президент Украины Пётр Порошенко выступил с соответствующим предложением.

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