Одну из центральных улиц Киева назвали в честь Маккейна
- Reuters
Как сообщает пресс-служба, за данное решение проголосовали более 70 депутатов.
Секретарь совета Владимир Прокопив отметил, что политик активно отстаивал интересы Украины и поддерживал её стремление жить в демократическом государстве.
«Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением увековечить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвал одну из улиц в его честь», — сказал он.
По словам депутата, инициативу поддержала семья Маккейна — его супруга прислала официальное письмо.
В августе 2018 года появилась петиция с призывом присвоить одной из киевских улиц имя Маккейна.
Позднее президент Украины Пётр Порошенко выступил с соответствующим предложением.