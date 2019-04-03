Экс-глава СБУ заявил, что не поддержит Порошенко во втором туре выборов
- Reuters
«Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента», — уточнил он.
По мнению Смешко, Порошенко «не оправдал надежды миллионов украинцев» и «опозорил идеалы «майдана».
31 марта на Украине прошли выборы президента.
Владимир Зеленский и Пётр Порошенко проходят во второй тур голосования, заняв первое и второе места соответственно.
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.