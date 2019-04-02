В Раде предложили ввести обязательные дебаты перед выборами

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Депутаты Верховной рады Ирина Геращенко и Мария Ионова зарегистрировали в украинском парламенте законопроект, предусматривающий введение обязательных дебатов перед вторым туром президентских выборов.
В Раде предложили ввести обязательные дебаты перед выборами
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как написала Геращенко в Facebook, она подаёт соответствующий законопроект второй раз. По её словам, в прошлый раз она предлагала Верховной раде предыдущего созыва принять этот законопроект, чтобы «заставить» бывшего президента Украины Виктора Януковича участвовать в дебатах.

«Тогда Партия регионов не поддержала даже внесение законопроекта в повестку дня. Интересно, что сейчас штаб Зеленского повторяет мантру ПР — не время для дебатов», — написала она.

Ранее в штабе Владимира Зеленского назвали условие проведения дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.

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