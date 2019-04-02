В Госдуме оценили укрепление Украиной границы с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал сообщение пресс-службы украинского МВД о том, что Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».

По данным ведомства, начались работы на участке в Луганской области, где проводится установка заграждений и сооружаются противотранспортные рвы.

«Эта инициатива не нова. Они начали этим заниматься ещё в 2015 году. И, по-моему, уже потратили значительные деньги, которые выделил МВФ. Куда эти деньги делись — непонятно», — сказал Чепа.

Депутат считает, что это «скорейшая инициатива Петра Порошенко».

Ранее стало известно, что Украина начала активно укреплять границу с Россией.