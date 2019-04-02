В Госдуме оценили укрепление Украиной границы с Россией
- РИА Новости
По данным ведомства, начались работы на участке в Луганской области, где проводится установка заграждений и сооружаются противотранспортные рвы.
«Эта инициатива не нова. Они начали этим заниматься ещё в 2015 году. И, по-моему, уже потратили значительные деньги, которые выделил МВФ. Куда эти деньги делись — непонятно», — сказал Чепа.
Депутат считает, что это «скорейшая инициатива Петра Порошенко».
Ранее стало известно, что Украина начала активно укреплять границу с Россией.