МВД Украины заявило о возможном нарастании напряжения при проведении второго тура выборов

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения второго тура выборов президента страны возможно нарастание напряжения в украинском обществе.
МВД Украины заявило о возможном нарастании напряжения при проведении второго тура выборов
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«По мере продвижения к результату наших выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать, и этот факт приходится констатировать», — цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом он выразил уверенность, что его ведомство сможет обеспечить безопасность во время второго этапа голосования.

Ранее Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.

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