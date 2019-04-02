МВД Украины заявило о возможном нарастании напряжения при проведении второго тура выборов
- Reuters
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Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«По мере продвижения к результату наших выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать, и этот факт приходится констатировать», — цитирует его Интерфакс-Украина.
При этом он выразил уверенность, что его ведомство сможет обеспечить безопасность во время второго этапа голосования.
Ранее Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины зафиксировали попытки проникновения в избирательную систему ЦИК страны.